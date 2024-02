Napoli, morto l'avvocato Siniscalchi; le battaglie al fianco di Maradona: «Non lo lasciai mai solo»

Si conobbero nella sede di piazza dei Martiri, dove era la sede del Calcio Napoli negli anni '80. Vincenzo Siniscalchi, uno dei più prestigiosi penalisti napoletani, era entrato nel consiglio di amministrazione del club guidato da Corrado Ferlaino. Un gesto di amicizia nei confronti dell'ingegnere. Siniscalchi diventò il difensore del più grande calciatore al mondo in alcune vicende legate alla cocaina.

La prima riguardava le accuse di Pietro Pugliese, che dichiarò che Maradona si era fatto arrivare un pacchetto contenente droga dall'Argentina. Poi le intercettazioni telefoniche del 1991, quando Diego telefonò a Carmela Cinquegrana per chiedere cocaina e prostitute. Siniscalchi scortò il capitano del Napoli nell'ufficio della Procura a Castel Capuano e qualche giorno dopo tenne una conferenza stampa presso il Centro Paradiso a Soccavo, affiancato dal collega Luigi Ferrante. Ma non dietro a una scrivania. Salì su un tavolo negli spogliatoi, intorno giornalisti di tutto il mondo. Diego era uscito da una porta secondaria, scortato da Carlo Iuliano, il compianto capo ufficio stampa del Napoli, lucidissimo in quei giorni nella gestione di una vicenda scabrosa.

Siniscalchi si batté al fianco di Maradona anche quando venne squalificato per doping. Dopo la partita Napoli-Bari del 17 marzo 1991 erano state trovate tracce di cocaina nelle urine del Pibe. Arrivò la sospensione, però l'esperto avvocato napoletano cercò una via di uscita. «Dimostrammo in appello che la cocaina era stata assunta il giovedì e la partita si era giocata la domenica, quindi la prestazione non era stata alterata». Ma non bastò né il lavoro di Siniscalchi né la perizia dell'esperto di doping Manfred Donike, scelto come consulente.

Siniscalchi, anni dopo, avrebbe precisato di avere difeso Diego non come legale del Napoli (ne era ancora consigliere d'amministrazione) ma come suo amico. Infatti si era stabilito un rapporto intenso, con colloqui che andavano al di là delle vicende professionali. Tra i ricordi di questa amicizia il viaggio a Buenos Aires e la partita del Boca Juniors a cui l'avvocato andò ad assistere insieme a Maradona, l'amico pianto il 25 novembre 2020. «Un uomo - disse Siniscalchi - a cui non è stato perdonato nulla».