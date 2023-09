Anguissa, Camerun qualificato in Coppa d'Africa: ecco quante partite salterà

Doveva essere vittoria e vittoria è stata: il Camerun si sbarazza del Burundi nel secondo tempo vincendo il match 3-0 e strapando il pass per la prossima Coppa d'Africa. Il torneo vedrà protagonista dunque anche Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli in campo per tutto il match per aiutare i compagni a ottenere la qualificazione.

Anche Anguissa, dunque, lascerà Napoli nel bel mezzo della stagione: il Camerun sarà impegnato nel torneo che si disputerà in Costa d'Avorio tra gennaio e febbraio 2024, appena dopo gli impegni in Supercoppa italiana per la squadra di Rudi Garcia. Con Anguissa, partirà per la competizione anche il nigeriano Victor Osimhen.