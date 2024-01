Coppa d'Africa, il Camerun di Anguissa non va oltre il pari contro la Guinea

In campo per tutta la gara ma non basta: solo 1-1 per il Camerun di Zambo Anguissa contro la Guinea nell'esordio dei suoi in Coppa d'Africa. Il centrocampista del Napoli - anche capitano dei camerunensi - gioca tutti i 90 minuti della prima partita nel torneo ma i suoi non vanno oltre il pareggio: passa in vantaggio proprio la Guinea con Bayo, poi l'espulsione di Kamano rovina le cose. Anguissa sfiora il pari nel primo tempo, nella ripresa il gol del pareggio è di Magri.

A nulla serve il forcing finale del Camerun con un uomo in più in campo. Come era stato ieri per Osimhen e la Nigeria, anche il Camerun di Anguissa delude all'esordio. La squadra camerunese giocherà contro i campioni in carica del Senegal la gara decisiva: in campo, il centrocampista del Napoli ritroverà un ex compagno in azzurro come Kalidou Koulibaly.