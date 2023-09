Fascino e paura: i sentimenti che alimentano le grandi imprese verso l'ignoto. Troverà l'America o un gorgo, Natan? Certo, non è che Garcia può star lì in eterno ad allenarlo e basta a Castel Volturno e a spiegargli cosa è la serie A. Il tempo dell'attesa è terminato: col Genoa o col Bologna deve giocare. Altrimenti l'ingaggio del difensore brasiliano, pagato 12 milioni di euro, può iniziare a diventare un piccolo caso. Il francese non ha ancora tutta questa frenesia di gettarlo nella mischia, sa i rischi che corre dovesse andar male l'esordio e poi anche perché Juan Jesus non ha fatto gli straordinari in giro per il mondo e quindi può anche non fare turnover. Ma se non è ora, quando? Rudi Garcia deve iniziare ad avere un piano B là dietro, dopo aver puntato sulla coppia JJ-Rrhamani in queste prime tre giornate di campionato. Vero, Natan è stato tra gli ultimi ad arrivare, dopo aver giocato il 3 agosto a Belo Horizonte da centrale nella difesa a tre del Red Bull Bragantino: ma la fase dell'ambientamento non può andare oltre. Lo sanno tutti quelli che hanno puntato su di lui, a cominciare da Micheli. Lo scouting azzurro ha spinto per la soluzione low cost e giovane dopo le beffe per le trattative saltate per Danso e Kilman che, al contrario di Natan, sarebbero già stati pronti per l'uso. Garcia non ha sbattuto i pugni sul tavolo, ha accettato la scommessa e di sposare il progetto per la crescita del giovane talento brasiliano. E ora è pronto a mostrarlo a tutti.

Non è una questione di lezioni di italiano, anche perché in squadra non lo parla quasi nessuno: né Osimhen né Kvara né tanti altri. Eppure il difensore fin dal primo giorno ha voluto un insegnante che il club gli ha messo a disposizione. Ha trovato casa (vive nell'appartamento dove ha abitato Carletto Ancelotti) e arriva allo stadio molto spesso proprio con il suo connazionale ex romanista. Jesus lo ha molto aiutato in questa fase di avvio e rodaggio. Probabilmente in queste ore, Garcia capirà se potersi affidare a lui già con il Genoa. In ogni caso, non può attendere oltre il tecnico francese. Garcia, d'altronde, cerca il Nuovo Mondo, un altro Napoli, diverso da quello che ha vinto lo scudetto con Spalletti. Per questo, piano piano, sta provando a stravolgere anche la testa, in modo scioccante. Ben venga, insomma, uno come Natan. I tentennamenti con la Lazio sono stati il prezzo da pagare. Quando assesterà i meccanismi e anche Natan sarà pronto, Garcia è convinto che spariranno gli squilibri e nel cuore della squadra resterà l'istinto del conquistatore.

Natan con il Genoa, dunque. Se non avesse il Napoli perso con la Lazio, sarebbe stato certamente così. Ma Marassi è un bel crocevia, dopo il ko del Maradona. E dunque Garcia ci pensa. Ma è ovvio che non si possa attendere in eterno che un investimento da 12 milioni possa non essere utilizzato. Due anni fa, di questi tempi, il primo strappo tra Spalletti e De Laurentiis proprio per via di un difensore: Lucianone spingeva per schierare Manolas, mentre il patron voleva Rrhamani. Con la Juventus, il greco fece patatrac. Garcia può dunque dar spazio al brasiliano: non è questione di dargli fretta, ma questo è il Napoli ed è ovvio che ci vogliano calciatori pronti all'uso. Questa è la rotta di Garcia che sa che col Genoa non può sbagliare mica. Come Cristoforo Colombo quando i marinai impazienti pretendevano terra, lui ha chiesto tempo e pazienza. Il Genoa di Gilardino inquieta: Garcia cerca progressi e consensi. Ma è anche vero che non è quella di Natan l'unica novità possibile: c'è un tour de force non di poco conto all'orizzonte e Politano è out. Dunque, possibile vedere dal primo minuto con il Genoa, Mario Rui, Natan e Raspadori. E poi strada facendo anche Lindstrom e Cajuste. Perché è stato un mercato particolare, quello degli azzurri. Con i tre acquisti che sono ancora oggetti del mistero.