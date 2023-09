Juventus, Allegri: «Bonucci? Le soap opera sono su Canale 5, ma non sono appassionato»

I due casi Bonucci e Pogba rubano la scena alla sfida di domani pomeriggio in un Allianz Stadium esaurito. Prima di pensare alla Lazio Max Allegri deve gestire due situazioni più che delicate, partendo dal centrocampista francese sospeso cautelarmente e in attesa di giudizio, e oggi a Parigi per l'udienza contro il fratello per estorsione e associazione a delinquere. «Sono dispiaciuto per Paul, non ho altro da aggiungere, c’è un procedimento in corso è giusto aspettare la fine del procedimento. Sappiamo che è sospeso e aspettiamo la sentenza prima di dire cosa cambia senza di lui. Siamo abbastanza ferrati sulle questioni extra campo ormai. Rispetto alla prima esperienza a Torino è tornato un uomo di 30 anni, con l’impegno di fare bene ma le cose non sono andate benissimo. Rimane un giocatore diverso da tutti gli altri, con tutto il rispetto per gli altri».

La risposta su Bonucci

Meno dispiacere e qualche sassolino in più dalla scarpa per Bonucci, dopo l’intervista di ieri in cui attacca la Juventus e lo stesso allenatore. «Le soap opera di solito sono su Canale 5, ma non sono molto appassionato.

Faccio a Leo un grosso in bocca al lupo per quello che sarà la sua carriera dentro e fuori dal calcio, per lui sarà una stagione molto importante perché giocherà la Champions, e non ho altro da aggiungere». Senza Pogba e Bonucci la Juve perde in personalità ed esperienza? «Questo lo diranno i risultati. Erano due giocatori di esperienza, ma abbiamo un bel gruppo giovane, con voglia, dobbiamo continuare a crescere».

Dopo la vittoria a Napoli la Lazio di Sarri è un avversario da non sottovalutare: «Non è un crocevia, la Lazio è una diretta concorrente per arrivare tra le prime 4, che è il nostro obiettivo finale della stagione. L’obiettivo principale è tornare a giocare la Champions l’anno prossimo. Il campionato è lungo, ci saranno momenti più o meno difficili. Chiesa può giocare titolare, Locatelli sta facendo bene, McKennie può fare l’esterno destro. La Lazio ha molta tecnica con Luis Alberto, Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro e Cataldi».