Dal violino di Garcia a quello di Alberto Gilardino. Il primo usò la pantomima dello strumento musicale per protestare con il mondo arbitrale ai tempi della Roma. Gilardino, invece, mimava il suono dello stradivari per festeggiare un gol. In pratica ogni qual volta le suonava alle difese avversarie. Sabato sera a Marassi, i due tecnici incroceranno gli... spartiti tattici. Da una parte l'allenatore del Napoli campione d'Italia. Dall'altra “Gila” alla guida del Grifone che ha totalizzato tre punti in tre partite ed ha come primo obiettivo il mantenimento della categoria. Gilardino è anche l'unico allenatore attualmente su una panchina di massima serie che può vantare, nel suo palmares, la vittoria di un campionato del Mondo (il gol del momentaneo vantaggio contro gli Usa e quell'assist memorabile a Del Piero nella semifinale contro la Germania a Dortmund nel 2006). Considerando che Grosso ha lasciato il Frosinone dopo averlo traghettato in A (alla cui guida è approdato Di Francesco) e che Pirlo siede sulla sponda blucerchiata di Genova (in serie cadetta), Gilardino si ritrova ad essere l'unico tecnico reduce dalla trionfale esperienza in Germania nel 2006.

E se le sue doti di calciatore sono ben note, Gila ha saputo farsi apprezzare anche come tecnico in questa primissima esperienza all'ombra della Lanterna. L'anno scorso raccolse il testimone dopo l'esonero di Blessin, inizialmente come un traghettatore (era stato ingaggiato dalla proprietà rossoblù come tecnico della Primavera), salvo poi essere (giustamente) confermato sulla panchina del Grifone fino alla promozione in massima serie. Quest'anno ha firmato un contratto di un anno e la partenza è stata soddisfacente. Dopo le quattro sberle ad opera della Fiorentina a Marassi, infatti, il Genoa è stato capace di espugnare l'Olimpico battendo al Lazio di Sarri a domicilio. Prima della sosta è arrivato il secondo stop – a Torino contro la formazione di Juric – nei minuti finali del recupero. E sabato arriva il Napoli. I campioni d'italia contro l'allenatore campione del mondo...