Gattuso contro Grosso per la panchina del Lione in Ligue 1

Gattuso beffato da Grosso. O quasi. La sfida tra campioni del mondo del 2006 per la panchina del Lione, sembra aver un vincitore: il successore di Laurent Blanc, secondo quanto riportato da L'Equipe, dovrebbe essere Fabio Grosso che nelle ultime ore ha sorpassato l'ex compagno di Nazionale nelle preferenze dei dirigenti del club di Ligue 1. Al di là del rigore che consegnò all'Italia la Coppa del Mondo proprio contro la Francia, a Lione conoscono bene Fabio Grosso.

Non sono ancora chiari i dettagli dell'accordo, ma per L'Equipe non ci sono dubbi: la decisione è stata presa. A discapito di Rino Gattuso.