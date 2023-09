Juventus-Lazio, arbitra Maresca: è la prima partita in serie A

Tocca a Fabio Maresca, l'arbitro vomerese che lo scorso anno ha vinto il premio come miglior direttore di gara della serie A, l'altro big match della giornata, la sfida di Torino tra Juventus e Lazio.

Per Maresca, è la prima designazione della stagione in massima serie, dopo aver diretto in serie B alcuni incontri ed essere stato utilizzato in Europa per numerose gare dei vari preliminari delle coppe europee.

Maresca è la seconda volta che dirige un Juventus-Lazio: era già successo in Coppa Italia, nei quarti dell'edizione 22/23. Ed è terminata 1-0 per i bianconeri.