Lazio-Napoli, il giudice sportivo chiude Curva Nord e Distinti dopo il derby

Non ci sarà l'atmosfera delle grandi occasioni per Lazio-Napoli, big match di Serie A del prossimo 28 gennaio. All'indomani del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma, infatti, il giudice sportivo ha sanzionato con la squalifica i settori “Curva Nord”, “Distinti Nord, Est e Ovest” dello Stadio Olimpico che saranno dunque chiusi per il match contro la squadra di Walter Mazzarri.

Come si legge dal comunicato disposto dalla massima autorità sportiva, al club biancoceleste va anche una ammenda di 50mila euro per i fatti noti del derby: superamento del settore ospitante, lancio ripetuto di fumogeni in campo, la bottiglietta di birra lanciata contro Bove al momento della sostituzione e le offese verso i calciatori in campo. Vista la vicinanza con Lazio-Lecce del prossimo 14 gennaio, la squalifica dei settori sarà scontata proprio contro gli azzurri.