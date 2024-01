Milan, Leao contro Di Bello dopo il rigore all'Atalanta: «Incredibile»

Il rigore assegnato all'Atalanta in Coppa Italia non è andato giù né ai tifosi del Milan, né agli stessi calciatori come dimostra Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha criticato la scelta di Di Bello di assegnare un penalty per il contatto di Jimenez su Miranchuk. La polemica è scoppiata sui social, con l'ex Lille che ha ricondiviso il video dell'accaduto su X commentando con un eloquente: «Incredibile...».

Milan, tonfo a San Siro: segna Leao, ma Koopmeiners con una doppietta regala la semifinale all'Atalanta

Cosa è successo

Il penalty concesso dal direttore di gara ha permesso all'Atalanta di passare in vantaggio per poi vincere 2-1.

Già durante la partita c'erano state diverse polemiche, con alcuni tifosi che sostengono l'intervento dello spagnolo fosse regolare. Il fischietto di Brindisi, invece, ha giudicato irregolare il tackle di Jimenez assegnando il rigore. Nel primo tempo c'era stato un altro avvenimento simile che aveva scatenato le polemiche di Gasperini, poi espoulso per la troppa foga. De Roon era stato atterrato da Gabbia in area in modo irruento, ma secondo l'arbitro si è trattato di uno scontro di gioco.