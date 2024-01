Dybala salta il Milan. Saluta Azmoun, rientra Llorente: la Roma alle prese con una (nuova) emergenza infortuni

Il derby perso rappresenta il passato. La Roma non ha tempo per pensare agli errori fatti con la Lazio perché domenica c’è già un appuntamento determinante con il Milan. E allora José Mourinho sta già facendo la conta degli infortunati, l’ultimo in ordine di tempo è Paulo Dybala sostituito ieri per il solito problema muscolare. Oggi la Joya si è sottoposto a esami medici e non riuscirà a essere disponibile a San Siro. La diagnosi precisa arriverà nelle prossime ore.

Gli altri assenti

Non ci sarà nemmeno Azmoun partito oggi per la Coppa d’Asia nonostante avesse garantito al suo arrivo nella Capitale che avrebbe rifiutato la convocazione dell’Iran. In attacco dunque giocheranno Lukaku e Belotti. C’è poi l’emergenza in difesa che parzialmente dovrebbe rientrare con il ritorno di Llorente tra i titolari. Mancini è affetto da pubalgia, ma giocherà e con loro ci sarà anche Huijsen reduce dal rigore procurato nel derby. Il difensore gode ancora della fiducia di Mourinho a differenza degli esterni che non risultano mai pericolosi. Domenica a destra ci sarà Kristensen e a sinistra la scelta ricadrà su uno tra Zalewski e Spinazzola con il polacco in vantaggio. Infine, il centrocampo, Paredes è impalpabile ma sarà confermato così come Cristante e Bove. Potrebbe restare in panchina Pellegrini per i problemi alla schiena che ne hanno intaccato il rendimento nel derby.