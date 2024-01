Samardzic alla Juventus? Il Napoli va su Traoré

Ci sarebbe la Juventus di Cristiano Giuntoli dietro i ritardi tra il Napoli e Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo che il club azzurro segue da un po, infatti, è stato avvicinato dai bianconeri nelle ultime ore e ora sembra essere proprio la Juventus in pole position per aggiudicarselo: i bianconeri però vorrebbero acquistarlo solo a fine anno e trattano con il papà del calciatore per rifiutare l'offerta azzurra e restare a Udine fino a fine anno.

Una scelta che sembra dunque ancora una volta rinviata quella di Samardzic per il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis non ha più la certezza di potersi aggiudicare il calciatore e nelle ultime ore hanno accelerato per Hamed Traoré, il centrocampista ex Sassuolo che aprirebbe alla cessione per gli azzurri. Traoré gioca oggi al Bournemouth e potrebbe trasferirsi nuovamente in Serie A in prestito almeno fino a fine stagione, formula che soddisferebbe la dirigenza napoletana.