Calciomercato Napoli, è Man il nome nuovo per l'attacco

Ci sarebbe anche Dennis Man tra gli obiettivi di mercato del Napoli per questo mercato invernale. A riportare la notizia è il quotidiano Sport in Romania, sempre molto informato sulle vicende dell'attaccante che tanto bene sta facendo con la maglia del Parma in Serie B: il calciatore ha giocato già 15 partite con 8 gol nel campionato cadetto e si giocherà la promozione con i gialloblu.

Secondo i rumors, però, Man sarebbe finito anche nel mirino azzurro ora. Il Parma lo aveva pagato oltre 10 milioni di euro, una cifra importante che sta dando però i suoi frutti. Man può giocare da prima punta ma soprattutto da esterno offensivo a destra o a sinistra in modo indifferente, caratteristica questa che potrebbe interessare molto al Napoli.