Mascherina personalizzata, presa con il calco del suo volto e poco ci manca che ci siano anche le iniziali del suo nome e cognome. Non è Osimhen, ma Victor fa... scuola. Sopratutto tra i calciatori africani. Lassana Coulibaly, 27 anni centrocampista di forza e sostanza della Salernitana, è rientrato anzitempo dal ritiro della sua Nazionale (il Mali) a causa di una microfrattura al setto nasale che probabilmente aveva rimediato nel match di campionato al Via del Mare di Lecce in ter settembre scorso, prima della sosta.

APPROFONDIMENTI Italia-Ucraina, Raspadori tuttofare: manca solo il gol Striscione razzista: Rrahmani lascia il campo durante Romania-Kosovo Bonucci fa causa alla Juventus, l'ex capitano chiede un risarcimento danni: ecco perché

Come si evince dalla foto, il centrocampista si sta allenando con una speciale mascherina personalizzata e lunedì conta di essere regolarmente in campo contro il Torino all'Arechi. La nazionale del Mali lo ha prima convocato, salvo poi preferire non rischiarlo e restituirlo alla Salernitana di Paulo Sousa con qualche giorno di anticipo.