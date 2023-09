De Laurentiis rifiuta il tapiro di Striscia la Notizia

Consegna mancata di un Tapiro d'oro al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla stazione Termini di Roma.

L'inviato di “Striscia la notizia” Valerio Staffelli ha raggiunto De Laurentiis per recapitare il premio ma senza successo, dato che il presidente azzurro ha tirato dritto senza fermarsi né rispondere ad alcune domande sulle accuse di falso in bilancio, sui risultati altalenanti della squadra e sul “caso Osimhen”​, con qualche momento concitato. Per De Laurentiis, sarebbe stato il terzo Tapiro d'oro della carriera.