Genoa, rammarico per Gilardino: «I cambi hanno fatto bene al Napoli»

Voleva strappare punti al Napoli campione d'Italia e c'è riuscito Alberto Gilardino, allenatore del Genoa che ha sognato la vittoria contro gli azzurri. «C’è un po’ di rammarico, è naturale, per come era andata la partita e per come avevamo giocato. Ma siamo consapevoli di aver fatto una grande gara, tutto quello che avevamo preparato. Faccio i complimenti alla squadra per il sacrificio e il lavoro fatto in campo».

«Dopo la sconfitta con la Fiorentina abbiamo fatto diverse valutazioni. La squadra sa cambiare pelle anche a partita in corso, c’è grande disponibilità, per me è importante. Siamo una neo promossa, per 70’ abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Giocavamo contro un Napoli di qualità, chi è entrato ha fatto la differenza» ha spiegato Gilardino a Dazn.