Genoa-Napoli 2-2: tanto da lavorare e Inter che vola già via al primo posto

Il Napoli la riprende per i capelli. I campioni d'Italia rimontano l'iniziale doppio svantaggio a Marassi contro il Genoa, evitando così la seconda sconfitta di fila che avrebbe aperto una vera e propria crisi dopo la sosta.

Ma c'è comunque da fare più di una riflessione. Alle reti di Bani e Retegui a cavallo dei due tempi hanno risposto i campioni d'Italia con Raspadori e Politano nel finale. Entrambi partiti dalla panchina.

Garcia ha avuto il merito di raddrizzarla, cambiando anche spartito tattico, ma è chiaro che c'è ancora tanto – tantissimo - da lavorare. La squadra ha dimostrato di soffrire terribilmente le palle inattive (entrambe le reti del Grifone sono arrivate sugli sviluppi di calci d'angolo) ed il possesso palla è apparso sterile.

Nel primo tempo, poi, gli azzurri non hanno mai tirato in porta. Il Napoli ha ottenuto il primo pareggio in campionato dopo due vittorie ed una sconfitta e si ritrova a sette punti, con già cinque lunghezze di distanza dalla capolista Inter che guarda tutti dall'alto verso il basso a punteggio pieno.