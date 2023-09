Euro avversari: doppio ko per Braga e Union Berlin

Da dimenticare l'ultima uscita in campionato per Union Berlin e soprattutto Braga, due avversarie del girone di Champions League per il Napoli di Rudi Garcia. I portoghesi, prossimo avversario degli azzurri nell'esordio europeo di mercoledì, crollano per 3-1 sul campo della Farense senza mai impensierire troppo gli avversari.

Grande turnover per Artur Jorge rispetto alle prime uscite della stagione e in attesa del Napoli, con in panchina dall'inizio Abel Ruiz, Horta e Pizzi tra gli altri. Un ko che tiene il Braga al settimo posto. Sconfitta anche per l'Union Berlin: i tedeschi crollano in casa del Wolfsburg 2-1 e nonostante il gol dell'ex Atalanta e Inter Gosens. L'Union resta all'ottavo posto in Bundesliga.