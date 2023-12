La Gls Napoli Lions alza la Supercoppa italiana 2023

Il ruggito dei leoni. La Gls Napoli Lions chiude nel migliore dei modi il 2023 clorato. Dopo lo scudetto messo in bacheca il 17 luglio 2022 arriva ora la Supercoppa italiana. E le calottine multicolor di Andrea Scotti Galletta hanno battuto 10-6 la Rari Nantes Florentia di Laura Perego, detentrice del titolo.

Atto terzo. In finale nuovo duello tra fiorentini e napoletani. Al Tre Fontane va in scena il classico della pallanuoto paralimpica. La Gls Napoli Lions riscatta così il secondo posto maturato il 18 giugno 2023 alla Scandone in occasione della Final Six di Coppa Italia, riprendendosi il successo con gli interessi contro la società più titolata del settore.

Cuore e tattica. Orgoglio e gioco di squadra. Prevalgono i partenopei sui detentori del tricolore e della Coppa Italia 2023. Le due compagini terminano il terzo quarto sul punteggio di 5-5. Decisivo l’ultimo periodo, nel corso del quale i napoletani staccano i quotati avversari con un +2 non più ricucibile, spegnendo di fatto ogni velleità dei biancorossi.

«Un anno fa veniva siglata l’unione tra i Lions ed il Centro Sportivo Portici», ricorda fiero il presidente Andrea Scotti Galletta. «La Supercoppa è il giusto premio al lavoro svolto in questi 12 mesi. I ragazzi sono stati splendidi, hanno lottato fino alla fine, nonostante i primi due tempi contratti e con troppi errori sottoporta», osserva l’ex giocatore di Posillipo e Acquachiara.

«Nel finale invece siamo usciti fuori con personalità, brillantezza e voglia di vincere», argomenta il figlio d’arte. «Sono orgoglioso di tutto il gruppo, stiamo diventando una squadra vera, che si rispetta e si aiuta nei momenti di difficoltà», tiene a precisare il classe 1982. «Ora un po’ di meritato riposo e poi ripartiremo con la nuova stagione», conclude fiducioso Scotti Galletta. Alfonso Tavassi bacia l'ambito trofeo e ogni pallanuotista multicolor stringe a sè la meritata Supercoppa italiana.