Ischia-Palermo 10-7, arriva il primo successo alla Scandone

Iniezione di fiducia. Un vero balsamo il primo successo stagionale alla Scandone. Che corrisponde ad un balzo in avanti in classifica. Per Giacomo Saviano (nella foto di Gianluca Madonna) e compagni il sesto turno della A2 si rivela davvero propizio alla luce dei quattro pareggi finiti alla stessa maniera (8-8) e con la sconfitta dell’Anzio Waterpolis. Tra le mura amiche l’Ischia Marine Club ha battuto la Waterpolo Palermo 10-7 (parziali di 1-2, 4-1, 3-1, 2-3).

«E’ stata una bella partita, abbiamo giocato a tratti veramente bene», dichiara entusiasta l’allenatore gialloblu Gennaro Mattiello. «Come al solito abbiamo iniziato male, però poi ci siamo ripresi alla grande», sottolinea il tecnico di Fuorigrotta. «Bene tutti.

Se continuiamo così, possiamo toglierci grandi soddisfazioni».

Con la sua tripletta, Michele Gargiulo ha contribuito in modo determinante alla preziosa vittoria interna. «Sapevamo che sarebbe stata una partita dura contro una squadra che ha giocatori esperti come Galioto e Migliaccio», riferisce il numero 10. «Siamo partiti un po’ contratti ma, dopo aver registrato alcune cose, abbiamo piazzato un buon parziale che ci ha permesso di condurre la partita fino alla fine», afferma appagato il pallanuotista classe 2003. «La prossima settimana ci aspetta l’ultima partita del 2023 contro Delta e sono sicuro che nessuno vorrà chiudere l’anno con una sconfitta», avverte Gargiulo.