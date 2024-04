Final Eight Coppa Italia, Savona-Salerno 11-7

Sarà derby campano. Il Posillipo viene surclassato dalla Pro Recco (19-3), capitan Michele Luongo e compagni lasciano strada alla compagine di Alberto Angelini. Per la prima volta nella sua storia alla Final Eight di Coppa Italia, la formazione di Christian Presciutti tiene testa alla squadra ligure, ma alla fine Rari Nantes Savona- Check up Rari Nantes Salerno finisce 11-7 (parziali di 3-2, 1-3, 3-1, 4-1).

Alla Marco Paganuzzi di Genova i giallorossi mettono in grande difficoltà la seconda forza del campionato, iniziano bene, tanto da portarsi all’intervallo lungo sul +1 (4-5). Nella seconda parte di gara il club presieduto da Daniele Politi innesta le marce alte e cambia decisamente passo. Segna soltanto due gol in 16 minuti il team di Enrico Gallozzi, non sfruttando a dovere ben otto superiorità numeriche (3/11). A complicare i piani tattici l’uscita per limite di falli del mancino Valentino Gallo nel quarto periodo.

Cronaca. Dopo 16 secondi Niccolò Rocchi porta in vantaggio i suoi, ci pensa però il croato Antun Goreta a pareggiare con una pregevole palomba (1-1). L’altro giocatore dell’Est Europa, Ivan Vrbnjak, risponde ad Andrea Patchaliev e il diagonale di capitan Valerio Rizzo fissa il 3-2.

Seguono tre reti di marca rarinantina. Il siracusano Gallo trasforma il rigore del 3-3 in avvio del secondo tempo. Segna il primo vantaggio ospite l’attaccante di Sibenik su assist del possente siciliano. Dopo le finte ripetute, capitan Luongo indovina l’angolo giusto ed esulta con il pugno destro (3-5). A 20 secondi dal termine del periodo, spezza il break proprio il mancino salernitano, Edoardo Campopiano, già oro alle Universiadi 2019, che veste la calottina biancorossa (4-5).

Entra Nicolò Da Rold, classe 2002. Le controfughe di Marko Vavic e dell’ungherese Balazas Erdelyi, intervallate dalla marcatura di Mario Guidi, rovesciano le sorti dell’incontro (7-5). Accorcia il napoletano Zeno Bertoli con un alzo e tiro (7-6). Goreta difende la porta di Gabriele Vassallo, poi nominato mvp del match.

Nell'ultimo periodo Erdelyi piazza l'8-6 con l’uomo in più e Rocchi non è da meno (9-6). Salerno vede privarsi dell’apporto di Gallo e Campopoiano trasforma un rigore generoso (10-6). Acuto di Vrbnjak e stoccata di Vavic (11-7).

«Mi è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo avuto nell'affrontare una grande squadra, completa in ogni reparto e ben allenata», dichiara il tecnico Presciutti. «Siamo stati bravi a rimanere concentrati e ordinati per gran parte della partita», conclude l’allenatore giallorosso (nelle foto di Paolo Zeggio). E domani lunch match con il Posillipo (ore 13.45 in diretta streaming, grazie all’Iren Genova Quinto).