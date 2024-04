Camogli-Posillipo 11-16 con la sestina vincente di Mattiello

E riscatto fu. Trasferta agevole per capitan Paride Saccoia e compagni, che ritrovano il sorriso e ritornano alla vittoria, dopo i due ko esterni contro l’Astra Nuoto Roma e la Check up Rari Nantes Salerno. La sestina griffata da Giuliano Mattiello (nella foto di Pierpaolo Capano) bilancia il poker firmato dal maltese Ben Plumton, ex di turno. Tutto molto semplice per i rossoverdi, che incamerano tre punti pesanti in chiave salvezza. Finisce con il punteggio di 11-16 il match del round retrocessione tra Spazio Rari Nantes Camogli-Posillipo (parziali di 2-1, 3-6, 0-5, 6-4).

Partono bene i bianconeri. Fallisce un tiro di rigore il mancino pugliese Nicola Cuccovillo dopo 20 secondi. Christian Gandini e il croato Jakov Skiljic portano avanti i ragazzi di Angelo Temellini. Nel secondo quarto i posillipini pervengono al 3-3 con il centrovasca di Fuorigrotta e poi mettono la freccia per il definitivo sorpasso. All’intervallo lungo sono già sul 5-7. Manita partenopea in quello che notoriamente viene definito «il tempo della verità» e i pallanuotisti di Pino Porzio prendono le distanze e scavano un solco non più colmabile (5-12).

Gestiscono bene gli ultimi otto minuti di gara e portano a casa l’intera posta in palio.

«Era molto importante vincere stasera», il commento di Porzio al termine dell’incontro. «La squadra ha giocato concentrata dall’inizio alla fine della gara», prosegue il plurititolato tecnico. «A differenza di altre occasioni non ci siamo mai disuniti, anche nel primo tempo quando eravamo sotto nel punteggio», osserva soddisfatto. «Siamo stati lucidi anche con l’uomo in più», tiene a sottolineare l’allenatore del Posillipo, che guarda ai prossimi impegni. «Ora ci concentriamo sulla Final Eight di Coppa Italia prima dell’ultimo scontro decisivo in casa con il Catania», conclude. Contro i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco venerdì 12 aprile (ore 12), contro i siciliani sabato 20 aprile alla Scandone (ore 16.30).