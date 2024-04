Delta-Ischia Marine Club 4-7 con la tripletta di Lynton

Riscatto immediato. Prima della sosta pasquale i gialloblu erano incappati nel ko di misura con il Palermo (14-13). Alla ripresa del campionato di A2 i ragazzi di Gennaro Mattiello hanno subito voltato pagina e, lontano dalle mura amiche della Scandone, hanno raccolto l’intero bottino. Nella 18esima giornata la bilancia pende decisamente dalla parte dei campani e il risultato tra Delta e Ischia Marine Club premia gli ospiti: 4-7 il punteggio finale (parziali di 1-2, 1-1, 1-1, 1-3).

Lezione di concretezza. Apre l’incontro lo statunitense Casey Lynton, autore di una pesante e pregevole tripletta, chiude la partita il valido centroboa Stefano Mauro. Nel mezzo il gol di Mario Coda e la doppietta di Marco Napolitano, che ha trasformato un rigore nel quarto periodo.

Andamento. Perfetto equilibrio nella fase centrale del match, capitan Giacomo Saviano e compagni marcano la differenza nel primo e nell’ultimo tempo, tenendo a bada la cenerentola del Girone Sud. Quattro marcatori diversi per la formazione romana: Claudio Sordini, Emanuel Verde, il salernitano Luca Baldi (ex Canottieri Napoli) e Mattia Serta.

l complimenti

«Complimenti al Delta, perché è una buona squadra, gioca bene e i punti in classifica non rispecchiano il reale valore dei nostri avversari», afferma il tecnico napoletano Gennaro Mattiello. «Delta è una formazione tignosa, che ci ha messo in grande difficoltà per quattro tempi», tiene a precisare il classe 1990. «Soltanto negli ultimi otto minuti siamo riusciti a staccare il Delta», dice il coach di Fuorigrotta.

«Non è stata la nostra migliore partita. Eravamo un po’ pesanti dopo la sosta di Pasqua, ma era importante tornare a vincere e conquistare tre punti fondamentali per il morale e per la classifica», riferisce orgoglioso Mattiello. «Fatichiamo in trasferta, ma oggi è andata davvero bene», conclude soddisfatto l’allenatore dell’Ischia Marine Club.