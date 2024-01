Aktis Acquachiara-Anzio 15-9, biancazzurri travolgenti alla Scandone

Goleada per il buon anno. Capitan Ciro Alvino e compagni centrano la prima vittoria del 2024 e alla Scandone, ormai Polo Federale (conferenza stampa di presentazione venerdì 19 gennaio ore 12 con il sindaco Gaetano Manfredi) l’Aktis Acquachiara batte l’Anzio Waterpolis 15-9 (parziali di 5-3, 4-4, 2-1, 4-1). Straordinario protagonista dell’ottava giornata di A2 il bomber Daniele De Gregorio, autore di ben sei reti nell’impianto di Fuorigrotta.

Doppiamente felice per la sestina vincente messa a segno e per il successo del Napoli nel derby al Maradona il pallanuotista numero 10. «E’ stata una bella partita. Ci tenevamo a fare bene e ad ottenere un risultato positivo», dice entusiasta il talento biancazzurro. «Abbiamo conquistato l’intero bottino e ci siamo messi alle spalle prestazioni scadenti, che non ci rispecchiano», ammette lo scugnizzo di Soccavo. «Nelle scorse partite ci facevamo raggiungere e superare dagli avversari. Quella con l’Anzio è stata una prova importante», riferisce soddisfatto il prolifico giocatore acquachiarino. «Nel secondo quarto, come al solito, abbiamo avuto un passaggio a vuoto. Siamo stati bravi a riprenderci. Dobbiamo lavorare su quest’aspetto, perché con squadre più esperte sarà difficile riagguantare il vantaggio», conclude De Gregorio (nella foto di Gianluca Madonna).

Segnali positivi per il tecnico Walter Fasano, che crede nella salvezza della Salernitana. «Subendo un gol al 48’ e uno al 96’ non si può che recriminare contro i campioni d’Italia. La strada è quella giusta per i granata», avverte il classe 1977. «Servono rinforzi, ma la salvezza è alla portata. Peccato perché con Juventus, Milan e Napoli abbiamo subito gol dopo il 90esimo».

Fasano si consola con la prova dei suoi. «Sono contento, perché i ragazzi hanno disputato un’ottima gara. Sono stati bravi in fase difensiva e bravi a ripartire in contropiede», asserisce. «Dobbiamo gestire meglio la parte centrale del match. Spesso abbiamo dei passaggi a vuoto, che abbiamo pagato a caro prezzo contro la Lazio». Aspetti da perfezionare. «Siamo stati bravi a rientrare in partita contro l’Anzio e ad ottenere tre punti importanti per la corsa salvezza», argomenta il mister salernitano. «Continuiamo a lavorare e ci teniamo a raggiungere una salvezza tranquilla», chiosa Fasano.