Acquachiara-Anzio, unica sfida di giornata alla Scandone

Derby e non solo. Allo stadio Diego Armando Maradona la prima partita del 2024, ovvero Napoli-Salernitana. Alla piscina Felice Scandone si disputa, invece, Aktis Acquachiara-Anzio Waterpolis. Fuorigrotta centro del mondo (sportivo ovviamente) e sabato pomeriggio calcistico e pallanuotistico. Fischio d’inizio contemporaneo: le formazioni di Walter Mazzarri e Pippo Inzaghi si contenderanno l’intera posta in palio a partire dalle ore 15. E capitan Ciro Alvino e compagni proveranno a superare in vasca i laziali nello stesso frangente.

Tifoso granata. Non ha mai nascosto la sua fede Walter Fasano. «Gli azzurri sono favoriti. La Salernitana è fortemente rimaneggiata», spiega alla vigilia il tecnico acquachiarino. «Mi auguro che il 2024 sia un anno di rilancio per la pallanuoto, perché stiamo vivendo un periodo difficile nel nostro settore», dice l’allenatore biancazzurro.

Cenerentola del Girone Sud. «Quello con l’Anzio è uno scontro diretto per l’obiettivo salvezza», ricorda Fasano. «L’Anzio è il fanalino di coda della Serie A2 con un solo punto, ma la classifica è bugiarda a mio giudizio.

E’ una squadra che non merita quella posizione in griglia», ammette il mister salernitano.

Complicazioni. «Siamo pronti per l’ottava giornata della regular season. Negli ultimi 10 giorni siamo stati, purtroppo, alle prese con l’influenza stagionale e non ci siamo mai allenati al completo», avverte Fasano. «Spero di recuperare tutti i giocatori e solo dopo la rifinitura pomeridiana di oggi avrò il quadro completo. Al momento è alto il rischio degli indisponibili non per squalifiche e infortuni ma per l’influenza che sta circolando», conclude il classe 1977 (nella foto di Gianluca Madonna).