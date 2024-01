Bricobros Arechi-Ischia Marine Club, si riparte dal derby della Vitale

Nuovamente in vasca. Con un occhio agli Europei e la testa a Parigi, riparte la Serie A2 dall’ottava giornata di campionato, la prima del 2024. Si riprende con un appuntamento che catalizza l’attenzione non solo regionale. Alla Simone Vitale va in scena domani pomeriggio (ore 17) Bricobros Arechi-Ischia Marine Club. La formazione salernitana si trova alle spalle della Vela Nuoto Ancona e della Canottieri Napoli a quota 13 punti, staccata di due lunghezze, invece, la compagine gialloblu.

Il 2023 clorato si è chiuso con una vittoria per capitan Pietro Iannicelli e compagni contro la Polisportiva Waterpolo Palermo (8-9) e con il successo di capitan Giacomo Saviano e soci ai danni della neopromossa Delta (13-9).

«Il derby è una partita particolare che si giocherà fino alla fine ed entrambe le squadre non molleranno», dichiara alla vigilia il tecnico Roberto Baviera. «Sarà la prima sfida in calendario dopo la pausa natalizia e riprendere mentalmente non è facile», tiene a precisare il coach classe 1968. «Atleticamente i ragazzi stanno bene. Conterà l’approccio mentale alla gara e sarà fondamentale la concentrazione nell’arco dell’incontro», osserva Baviera. «Spero sia un ottimo anno sportivo. Non cambiano gli obiettivi: dare sempre il massimo, vincere il maggior numero di partite, raggiungere la salvezza senza affanni. Difendere la categoria è alla nostra portata», conclude fiducioso. Previsto l’esordio del rumeno Albert Vatrai, influenzato al momento Carmine De Sio.

«Ci auguriamo possa essere l’anno della consacrazione», auspica ottimista Gennaro Mattiello. «Si parte subito con un derby. I ragazzi stanno abbastanza bene, anche se al 90% non giocherà Lorenzo Lindstrom per una lacerazione del bicipite femorale destro che non si è ancora rimarginata del tutto». A riposo dallo scorso 16 dicembre l’estremo difensore in calottina rossa (nella foto di Gianluca Madonna). «In porta toccherà a Vittorio Pizzo», annuncia il mister di Fuorigrotta. «Ci attende una partita difficile in un campo ostico. L’Arechi è una compagine giovane, ben organizzata, con qualche pedina d’esperienza.

Sarà un bel confronto», chiosa il classe 1990.