Ischia Marine Club-Delta 13-9 con la cinquina di Gargiulo

A tre lunghezze dalla Canottieri Napoli. Chiude nel migliore dei modi il 2023 l’Ischia Marine Club. Capitan Giacomo Saviano e compagni colgono un importante successo alla Scandone, battendo la Polisportiva Delta 13-9 (parziali di 4-2, 3-1, 2-2, 4-4). Protagonista di giornata Michele Gargiulo, autore di una pesante cinquina a Fuorigrotta.

La gara si decide nei primi due quarti. All’intervallo lungo i ragazzi di Gennaro Mattiello si portano sul 7-3. «Abbiamo giocato bene, è stata una bella partita», garantisce soddisfatto il tecnico partenopeo.

Risulta sempre prezioso e decisivo il goleador numero 10. «Era importante chiudere il 2023 con una vittoria e lo sapevamo», dice il pallanuotista gialloblu. «Siamo partiti subito forte e già a fine secondo quarto stavamo conducendo la partita. Da lì in poi siamo stati bravi ad amministrare il vantaggio», ammette orgoglioso Gargiulo. «La cinquina è merito della squadra», osserva il bomber classe 2003, che dedica l’intero bottino «al mio amico Giorgio Cimmino, in Francia per motivi di studio, e ai miei nonni: Michele, Titti, Anna e Salvatore».

Il campionatori A2 riprenderà sabato 13 gennaio con il derby campano contro la Bricobros Arechi alla Simone Vitale. «Durante queste feste avremo sicuramente il tempo di riposarci, ma anche di lavorare, perché sappiamo di poterci toglierci grosse soddisfazioni nel 2024», conclude fiducioso Gargiulo.