Aktis Acquachiara-BricoBros Arechi 8-8, il derby s'infiamma nel finale

Ad armi pari. Il primo derby della 13esima giornata di A2 finisce senza vincitori né vinti. Si dividono la posta in palio Aktis Acquachiara-BricoBros Arechi alla Scandone, dove al termine dei canonici 32 minuti di gioco il tabellone riporta il punteggio di 8-8 (parziali di 1-3, 2-1, 2-3, 3-1). Mattia Fortunato cala il tris, che rischiava di diventare un poker, se la traversa non avesse fermato la conclusione del numero 3 proprio sulla sirena. Si scaldano gli animi a pochi secondi dallo scadere. Finisce in baruffa tanto in acqua che sul piano vasca con uno spettacolo desolante, che culmina con l’espulsione di entrambi i tecnici.

Nervosismo e brutta prestazione dei padroni di casa, costretti ad inseguire e a fare i conti con un dato impietoso in superiorità numerica (1/13). Gli ospiti costruiscono il vantaggio e si portano sull’1-4, Fortunato ricuce lo strappo all’intervallo lungo (3-4). Il mancino Matteo Aiello trasforma il rigore del momentaneo pareggio in apertura del terzo periodo (4-4). Segue il break dell’Arechi (4-7) con Giuseppe Gregorio, Francesco Maiorano e Pasquale Nina. Daniele De Gregorio tiene in scia i suoi (5-7).

Vibranti e infuocati gli ultimi otto minuti con Matteo de Florio e Paolo Nazzaro che arpionano il 7-7. Gregorio piazza subito il sorpasso (7-8). Nina fallisce il possibile +2. Aiello si fa murare dal portiere arechino Francesco De Totero. A 2'51" Fortunato sigla l’8-8 per la gioia dei tifosi di Fuorigrotta. Viene assegnato un rigore per la BricoBros a 1'51", ma ci pensa capitan Ciro Alvino a salvare i suoi (nella foto di Gianluca Madonna). Timeout di Walter Fasano a 1'24" dallo scadere. Spreca il jolly l'Acquachia. Rimediano il cartellino rosso Pietro Iannicelli ed Erik Adam a 30". A 5 secondi il tiro del mancino Aiello viene respinto da De Totero. Si gioca il suo ultimo timeout Roberto Baviera, ma il veleno è nella coda.

«Abbiamo giocato male, peggio di così non si può», riferisce il coach Fasano. «Complimenti all’Arechi per averci messo in difficoltà», prosegue il classe 1977. «Siamo incappati in una giornata negativa.

Dispiace davvero, perchè possiamo fare molto meglio della prestazione odierna», ammette l’allenatore acquachiarino.

«E’ un punto che fa morale dopo tre sconfitte consecutive. Conosciamo bene l’Acquachiara, allenata da un tecnico appassionato. I biancazzurri non si sono demoralizzati all’inizio e hanno ripreso la gara», afferma Roberto Baviera. La BricoBros, però, vede sfuggire il successo dai cinque metri. «Non ci siamo: è un problema di testa, dovuto alla penuria di allenamenti alla Simone Vitale per la chiusura dell'impianto. Peccato per il rigore. Giuseppe Gregorio li esegue a dovere, ma stavolta ha sbagliato proprio il tiro», conclude Baviera.