Palermo-Canottieri Napoli 8-10, i giallorossi si riprendono la vetta

Nuovamente in vetta. Capitan Biagio Borrelli e compagni sfruttano il passo falso della Rari Nantes Lucio Auditore, superato in casa dall’Olympic Roma del napoletano Mario Fiorillo (8-9), e battono i siciliani nella 12esima giornata di Serie A2, la prima del girone di ritorno. Dal duplice significato, dunque, il risultato di Polisportiva Waterpolo Palermo-Canottieri Napoli: 8-10 (parziali di 0-4, 2-3, 3-0, 3-3). I ragazzi di Enzo Massa riscattano così il ko maturato nel recupero del quarto turno in Calabria e si riprendono la testa del Girone Sud (29).

Artefice di una pesante tripletta Daniele Cerchiara. «E’ stata una partita dura, una trasferta difficile», racconta il numero 3 giallorosso. «Siamo partiti bene: infatti ci siamo portati sul 7-2 dopo due tempi», ammette il top scorer. «Poi nel terzo tempo siamo calati un po’ e la gara si è riaperta, ma poi siamo stati bravi a contenere e chiuderla nel quarto periodo», ricorda il difensore classe 1998. «Ora ci concentriamo sulla prossima sfida in calendario. Sarà un derby con l’Ischia Marine Club e non dobbiamo sottovalutare i gialloblu», avverte il pallanuotista di Cosenza. «Dobbiamo continuare così per tutta la stagione», auspica fiducioso Cerchiara.

Soddisfatto anche il leader canottierino. «Siamo ad un punto in cui ogni partita può essere decisiva per raggiungere definitivamente il primo posto in classifica», tiene a precisare Borrelli. «Era importante vincere, anche se non abbiamo espresso un ottimo gioco», asserisce il numero 11 partenopeo, che si complimenta con il suo concittadino ed ex compagno di squadra, Alessandro Velotto, per l’argento iridato conquistato a Doha.

«Peccato per la sconfitta del Settebello ai rigori con la Croazia. E’ stato comunque un ottimo Mondiale per l'Italia di Sandro Campagna, che ha espresso un gioco pregevole e resta una della candidate per la vittoria delle Olimpiadi di Parigi 2024», assicura il centroboa di Ponticelli, lo stesso quartiere di Velotto. «Sono molto contento per le prestazioni individuali di Alessandro, che ha assunto ormai un ruolo di leader e metronomo del gioco azzurro», dichiara Borrelli.

«Bisognerebbe mostrare la sua marcatura su Alvaro Granados in semifinale a tutti i bambini che si affacciano a questo sport», riferisce il giocatore classe 1996. «Alessandro Velotto è ormai un top player di rara qualità, che svolge un lavoro oscuro e impeccabile, indispensabile all'economia del gioco della Nazionale italiana», conclude Borrelli.