Ha tre lavori ma i debiti aumentano, lo sfogo in lacrime della 29enne: «Sto pensando di lasciare il tempo pieno e tornare a fare la cameriera»

Sembra proprio che il mondo del lavoro non riesca a sostenere le nuove generazioni e il loro desiderio di costruirsi un futuro stabile, riuscire ad arrivare a fine mese e magari mettere qualcosa da parte per potere, un giorno, comprare una casa e mettere su famiglia, proprio come hanno fatto i loro genitori. Sicuramente situazioni simili sono sempre esistite, i debiti, l'insoddisfazione e le difficoltà economiche, eppure è impossibile non notare la frequenza in progressivo aumento.

Jourdan ha tre lavori, perché quello a tempo pieno non è abbastanza per sostenerla, e nonostante ciò si ritrova a sfogarsi, in lacrime, sui social: «Capita anche a voi di sentirvi affogare, a livello finanziario, in quanto donna single di 29 anni? Vorrei sapere se anche gli altri millennial sono sulla stessa barca o se il problema sono io.

Sto davvero faticando», afferma.

@jourdskir I just want to know if any other single millenials are in the same boat as me or if im the huge problem. ♬ original sound - jourdan.skirha

La frustrazione e la rabbia sono chiare nella voce di Jourdan, che evidentemente non sa più come fare per migliorare la sua vita e potersi permettere almeno un po' di tranquillità: «Ho tre lavori, e faccio fatica, il debito della carta di credito aumenta perché non ho abbastanza soldi. Non sta funzionando - spiega - Il lavoro a tempo pieno non era abbastanza e allora ho trovato un secondo lavoro, ma è sempre un equilibrio precario e quindi ecco il terzo, e lì è un terno al lotto già essere pagati per tempo».

Poi, si asciuga le lacrime e continua: «Mi sembra di affogare, non so che fare, non so se ci sia un ambito che stia andando particolarmente bene ora. Io facevo la cameriera - racconta Jourdan - e la sera, alla fine del turno, me ne andavo con un sacco di soldi. Ora non ho più nemmeno quello. Non so se anche adesso le cose vanno bene per i camerieri ma ho preso in considerazione di lasciare il lavoro a tempo pieno per tornare a fare la cameriera».

Secondo Jourdan, in quel caso potrebbe almeno provare a utilizzare la sua personalità per ottenere più mance e quindi una paga oraria superiore al reddito minimo o a quello che pagano i lavori all'assunzione, al giorno d'oggi. La 29enne ammette di aver bisogno di sfogarsi, di aver provato a chiamare sua madre e gli amici senza successo: «Cosa devo fare, mi trovo un ragazzo così dividiamo le spese? Non è quello che sono, non è quello che voglio, sono troppo testarda, non riesco a essere qualcosa che non sono».

Gli utenti hanno supportato la ragazza, nei commenti, e hanno espresso preoccupazioni simili: «Ho 33 anni e quasi quasi vorrei far causa ai miei genitori per avermi messo al mondo», «Ho 32 anni vivo da sola, ho uno stipendio alto e comunque vivo mese per mese», «Ti capisco, ho 32 anni, lavoro nella finanza e guadagno abbastanza, non ho figli, nessun appartamento di lusso, e riesco a malapena ad arrivare a fine mese. Non sei sola, fatti forza.»

Poi, c'è chi ha criticato Jourdan per la manicure, sostenendo che se non hai i soldi allora di certo non dovresti potertelo permettere, ma in quel caso la risposta è stata, generalmente: «Chi sta parlando delle sue unghie dovrebbe capire che dovremmo essere in grado di fare qualcosa per noi, di tanto in tanto, oltre a dover pagare lo stretto necessario per sopravvivere».