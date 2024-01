Federico di Danimarca, chi è il prossimo re (ora principe). Patrimonio, moglie e vita mondana: storia di una salita al trono

Il principe Frederik (o principe Federico) diventerà re di Danimarca il prossimo 14 gennaio, dopo che sua madre, la regina Margrethe II, ha annunciato a sorpresa l'abdicazione nel suo discorso di fine anno. Sportivo e ambientalista, il 55 enne è posato con l'australiana Mary Donaldson, e salirà al trono senza una cerimonia d'incoronazione. Vi sarà soltanto un annuncio formale da parte del castello di Amalienborg. Se nei primi anni 90, il principe era noto soprattutto per le cronache mondane, la sua immagine è cambiata dopo gli studi in scienze politiche all'università danese di Aarhus e americana di Harvard, frequentata in con lo pseudonimo di Frederik Henriksen.

Chi è

È stato il primo membro della famiglia reale danese a laurearsi.

La spedizione

Nel 2000 ha partecipato ad una spedizione in slitta e sci di quattro mesi in Groenlandia. Ama andare in barca a vela ed ha corso in maratone a Copenhagen, New York e Parigi. Per il suo cinquantesimo compleanno, il 21 maggio 2018, ha organizzato una «corsa reale» nelle cinque principali città danesi alla quale hanno partecipato oltre 70mila persone.

Il matrimonio

Frederik è stato membro del Comitato Olimpico internazionale. Ed è in occasione delle olimpiadi di Sydney che ha conosciuto casualmente la moglie Mary, allora avvocato in Australia. Il matrimonio è stato celebrato il 14 maggio 2004 nella cattedrale di Copenaghen.

I figli

La coppia ha quattro figli: Christian (nato il 15 ottobre 2005), Isabella (21 aprile 2007) e i gemelli Vincent e Josephine (8 gennaio 2011). I figli sono andati tutti nelle scuole pubbliche. Il nuovo re prenderà il nome di Frederik X. Succederà alla madre Margrethe II, salita al trono il 14 gennaio 1972 alla morte del padre Frederik IX.

La famiglia reale

Attualmente Margrethe, 83 anni, è l'unica regina regnante al mondo e la più longeva sul trono dopo Elisabetta II. Suo marito e padre di Frederik, il reale consorte Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, di famiglia nobile francese, è morto nel 2018.

Il patrimonio

La famiglia reale danese è una delle famiglie più ricche d’Europa, con un patrimonio netto che arriva a 33 milioni di euro. Il governo danese spende per i reali più di dieci milioni di euro all’anno per coprire le attività della regina, ma anche le spese private e domestiche.

Dove vive

La royal family di Danimarca dispone di due dimore. La principale è Palazzo di Amalienborg, un complesso di quattro edifici che si trova a pochi passi dalla chiesa marmorea di Copenaghen, nel cuore della città. Qui la famiglia trascorre gran parte del periodo invernale. L'altra è Palazzo Fredensborg, situato sulla sponda orientale del lago Esrom sull'isola di Sjælland.