Guarisce dal tumore e colora tutto il corpo di tatuaggi (spendendo 70mila euro): «Ecco come è stato fare quello sugli occhi»

È guarito dal tumore quando era al liceo, da allora ha perseguito un solo obiettivo: tatuarsi tutto il corpo fino a coprire ogni spazio (o quasi) possibile. Il protagonista di questa videnda è Quest Gulliford. I post del giovane sono diventati virali e mostrano le sue modifiche corporee, dai tatuaggi ai piercing.

Per celebrare la sua vittoria contro il tumore, tra i suoi centinaia di tatuaggi, ce ne sono alcuni che rappresentano la sua battaglia contro il cancro.

Come scrive il Daily Mail, Quest Gulliford ha speso oltre 70mila euro per i tatuaggi dal 2009. In un recente video ha spiegato come è stato farsi tatuare di nero la sclera dell'occhio (la parte bianca). Il tatuaggio, che ha reso i suoi occhi neri, gli è costato 10mila euro.

Il processo ha comportato l'inserimento di un ago in varie parti dell'occhio: «Non è proprio come un tatuaggio sulla pelle, è più un'iniezione». Verso la fine del video, il ragazzo ha confermato che vedrà lo stesso tatuatore il mese prossimo per aggiungere ancora più inchiostro nei suoi occhi.

​Nonostante la natura non convenzionale delle sue modifiche, Gulliford ha detto di essere molto soddisfatto per i risultati ottenuti. Il suo primo tatuaggio, una croce con la scritta God First, è stato seguito da un nastro viola per il cancro che simboleggia la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin.

Il percorso di Gulliford con i tatuaggi è iniziato a 18 anni, compresi i tatuaggi facciali che inizialmente, come da lui stesso rivelato, hanno preoccupato sua mamma.

All'inizio titubante la madre ha poi accettato i tatuaggi del figlio, tranne quelli sulla faccia. Quando il giovane andava a farli, la mamma si recava nei negozi per dissuadere i tatuatori dall'esaudire le richieste del ragazzo di farsi tatuare il viso.