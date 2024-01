C'è posta per te, la sorpresa alla mamma e al papà di Emanuela guarita da un tumore: «Mi avete regalato la vita due volte»

Come ogni settimana, anche nella puntata di sabato 20 gennaio 2024, sempre condotta da Maria De Filippi, c'è stata una commuovente storia con un regalo: Stefano De Martino, protagonista della prima busta. La prima storia della serata è, infatti, quella di Emanuela che scrive a sua mamma Petra e suo papà Luigi di Caserta. Emanuela è riuscita a sconfiggere un tumore dopo una lotta durata quasi due anni ed oggi, vuole ringraziare i suoi genitori che non l'hanno mai abbandonata durante questa battaglia.

«Essere figlia è capire che hai due persone su cui puoi contare e appoggiarti – ha scritto Emanuela nella lettera letta da De Filippi – Avevo 24 anni quando ho sentito un male al torace. Si trattava di un linfoma di hodgkin al quarto stadio.

Ho iniziato a perdere i capelli e mi vergognavo di andare dal parrucchiere. Anche a mia mamma veniva spesso da piangere. Con lui (il padre, ndr.) non c'era mai stata tanta confidenza ma l'ho scoperto con il tempo. Voglio dire grazie ai miei genitori perché mi sono stati vicini durante la malattia. Sono guarita e me l'ha detto lo stesso ematologo che mi ha diagnosticata la malattia».

«Ci sono volute dodici sedute chemioterapie e sette radio – ha continuato Emanuela – Io so che quello che è successo è terribile ma avevo voi. Grazie papà perché mi hai dato coraggio affinché portassi a termine le chemioterapie. Sei la roccia alla quale se non mi fossi aggrappata sarei crollata. Grazie mamma perché hai avuto il potere di farmi sentire al sicuro in un momento di difficoltà».

Emanuela ha aggiunto: «Mi dispiace avervi trattato male in quel periodo. Mi avete regalato la vita due volte ed io vi amo tantissimo. Vi dedico la laurea in psicologia che è più vostra che mia. Non riesco a dimenticare i vostri occhi tristi. Preparatevi ora ad accogliere un bel ragazzone grande che guardiamo sempre in televisione».

«Una storia meravigliosa la vostra – ha sottolineato Stefano De Martino – Io sono papà da un po'. La riservatezza non è il mio forte però quando ho sentito la vostra storia ho immaginato come mi sarei comportato io sia da figlio che da genitore. Quando mio figlio ha la febbre mi fa male vederlo sofferente». Rivolgendosi a Emanuela ha detto: «Io non so perché proprio a te è stato dato questo dolore, ma so il perché proprio a te è arrivato tutto questo bene».

«L'amore dei genitori è l'unica cosa che ci accompagnerà per tutta la vita – ha continuato il conduttore – Io non conosco nessuna forma d'amore come questa. Emanuela vedrai che sarai una psicologa fantastica».