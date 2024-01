Grande fratello, Vittorio e Monia ballano molto vicini: il gesto di Massimiliano è eclatante

Nel mese di dicembre, Monia La Ferrera è diventata una nuova concorrente del Grande Fratello. La modella non è una semplice concorrente, bensì è l'ex compagna di un altro partecipante, Massimiliano Varrese. Sono passati molti anni dalla loro relazione, e negli ultimi giorni i due hanno avuto modo di confrontarsi sul passato, non sempre in maniera serena e pacata. Tanto che allo stesso tempo sono cominciate anche le scenate di gelosia, come il gesto eclatante compiuto nei confronti di Vittorio Menozzi, reo di aver ballato un po' troppo vicino a Monia. Ma cosa avrà mai combinato l'attore e Guru della casa nei confronti del coinquilino ingegnere?

