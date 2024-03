Napoli, Mazzocchi e Ngonge presentano il ritiro di Dimaro: «Con i tifosi sarà bellissimo»

Come ogni anno, la Borsa Mediterranea del Turismo - al via da oggi fino a sabato 16 marzo - è stata l’occasione per il primo e tradizionale incontro per la presentazione del ritiro del Napoli in Val di Sole, presso lo stand dedicato al Trentino Alto Adige nel padiglione tre della Mostra d’Oltremare, con la speciale partecipazione degli azzurri Pasquale Mazzocchi e Cyril Ngonge.

«Questo tra noi e il club è un rapporto ormai ultradecennale - spiega Diego Decarli, responsabile della comunicazione del ritiro azzurro -, che ha portato ottimi risultati sia sul piano sportivo che di soddisfazioni per i tifosi, che in Val di Sole hanno la possibilità non solo di stare vicino ai propri beniamini, ma anche di godere delle proposte turistiche e ambientali che offre il nostro splendido territorio».

L’incontro si apre con un siparietto con l’attaccante ex Verona: «Quando a Napoli è arrivato Kvaratskhelia, in ritiro i giornalisti si sono impegnati per capire come si pronunciasse il suo nome.

Ci spieghi come si pronuncia il tuo?», seguito dalla risposta divertita del belga - «Ngonghe!» - che ha sciolto nuovamente ogni dubbio. La parola poi al terzino napoletano: «Penso che quella della Val di Sole sia una bellissima località, per i napoletani è anche una bella occasione per visitare luoghi a cui non siamo abituati. Stare a contatto con i tifosi, specialmente i bambini, sarà bellissimo».

Ngonge, che in ritiro in Trentino c’è già stato, gradisce particolarmente la montagna: «Preferisco molto di più il fresco, ho provato anche a sciare ma direi che vado molto meglio con il calcio. Il rapporto con i tifosi è positivo». L’accordo tra il club e la Val di Sole è stato rinnovato per altre tre stagioni, per un binomio ormai sinonimo di certezza.