Napoli, al BMT in mostra tutta l'offerta di Grimaldi Lines per la stagione estiva

«Ci presentiamo a BMT 2024 con novità interessanti per il mercato turistico del Centro-Sud Italia, a partire dalla nave Europalink, operativa dal 29 febbraio scorso sulla linea plurigiornaliera Brindisi-Igoumenitsa in entrambe le direzioni e con scalo a Corfù nella stagione estiva. La politica tariffaria è, come sempre, delineata con la massima attenzione e articolata in una ricca proposta di promozioni speciali, che consentono di viaggiare a prezzi vantaggiosi in ogni periodo dell’anno. Torna infine il calendario di viaggi a tema, che è la peculiarità della nostra proposta sulla storica tratta Civitavecchia-Barcellona e ritorno».

Così Francesca Marino, Head of passenger department di Grimaldi Lines, ha commentato il tradizionale appuntamento con BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, fino a sabato 16 marzo.

La Grecia, che è da sempre tra le mete più richieste dall’utenza del Centro e Sud Italia, sta registrando negli ultimi anni una crescita costante. Per questo motivo Grimaldi Lines ha destinato al collegamento marittimo Brindisi-Igoumenitsa la nave Europalink, che si alternerà con la nave Kydon Palace e consentirà di aumentare la capacità di trasporto, sia per passeggeri veicoli al seguito, su questa linea.

Europalink può trasportare fino a 930 passeggeri e 3.900 metri lineari di rotabili, offrendo agli ospiti 201 cabine di varie tipologie (interne, esterne e junior suite), alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta, oltre a spazi comuni molto accoglienti e dallo stile nordeuropeo. Ci sono inoltre due sale poltrone per un totale di 75 comode sedute reclinabili, un ristorante self-service, due bar, un ampio negozio, un’area giochi attrezzata per bambini, una sauna ed un’area slot machines.

In vista della stagione estiva il fulcro della politica tariffaria di Grimaldi Lines, che prevede promozioni a tempo in ogni periodo dell’anno, è il New Advanced Booking, in vigore per prenotazioni effettuate entro il 30 aprile: 20% di sconto (diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo esclusi) per linee e partenze selezionate dal 6 maggio al 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia.

La storica linea Civitavecchia-Barcellona è invece il plus dell’offerta Grimaldi Lines, grazie al ricco calendario di viaggi a tema e di proposte insolite per un long week-end alla scoperta della capitale europea del divertimento.

Si parte a fine marzo con la Pasqua a Barcellona, pensata prevalentemente per il target famiglia, con tante attività divertenti per bambini e adulti a cura di Samarcanda Animazione, ma anche per chiunque voglia approfittare del week-end di Pasqua per visitare la splendida città catalana (29 marzo-3 aprile con la formula hotel on board). Si prosegue nel ponte del 25 aprile con l’atteso ritorno di Una Nave di Libri per Barcellona, del suo parterre di ospiti illustri e del suo fitto programma di reading, proiezioni di film, spettacoli teatrali e dibattiti, organizzati a bordo in collaborazione con la testata Leggere:tutti (20-25 aprile con la formula nave+hotel).

L’estate sarà poi il momento del fitness, con l’attesa Dance Fit Cruise a cui partecipano ogni anno presenter di fama internazionale (15-18 giugno). Grimaldi Lines propone viaggi a tema e divertenti iniziative anche ai ragazzi delle scuole italiane, nell’ambito del progetto Grimaldi Educa. Tra questi ci sono il grande gioco didattico multimediale Travel Game On Board, che verrà proposto su più partenze tra marzo e aprile, e Amare Leggere, il primo Festival della Letteratura per ragazzi sul mare, quest’anno in due edizioni (19-22 marzo e 14-17 maggio).

Si conferma, infine, la proposta estiva di Grimaldi Tour Operator: ad un viaggio confortevole a bordo delle navi Grimaldi Lines, sono abbinati soggiorni mare e tour con pernottamento presso hotel, villaggi e residence attentamente selezionati e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.