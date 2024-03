Napoli, il crollo di Lindstrom: il danese escluso anche dalla nazionale della Danimarca

Era arrivato in azzurro la scorsa estate per fare la differenza: 30 milioni di euro per strapparlo all'Eintracht Francoforte e alla concorrenza, ma un rendimento fin qui poco produttivo.

Poco più di 600 minuti in campo, zero gol e zero assist all'attivo. E una titolarità mai conquistata nonostante tutto. In queste ore per il danese è arrivata l'ennesima pessima notizia del suo anno: il ct danese Kasper Hjulmand l'ha infatti escluso dalle convocazioni della nazionale per le due amichevoli che la Danimarca giocherà a marzo contro Danimarca e Isola Faroe.

Non la prima esclusione negli ultimi mesi per Lindstrom, fin qui sempre difeso dallo stesso selezionatore della nazionale. Ma così si complica anche il discorso Europei che lo vedrebbe al momento fuori dai convocati.