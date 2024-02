«Ci siamo trasferiti a Copenaghen, ho trovato lavoro (con 5 settimane di ferie) ma sono rimasta incinta. La reazione del mio capo mi ha stupita»

Il mese di marzo del 2020, con lo scoppio della pandemia, ha rappresentato per molte persone un punto di svolta nelle proprie vita. Un evento epocale, che ha messo molti davanti a scelte che hanno messo in discussione famiglia, lavoro e prospettive. Non sono poche le storie di chi, a partire dalla quella data, ha dato una svolta inattesa al proprio destino. Tra questi, c'è una coppia che ha deciso di lasciare ogni certezza per partire alla volta di Copenaghen, in Danimarca, e a distanza di quasi quattro anni non tornerebbe di certo indietro.

Nel marzo del 2020, Chloé de Chazeron e il suo compagno Mathieu si trovavano all'aeroporto di Nuova Delhi, India, pronti a prendere un volo per Parigi. Avevano pianificato un viaggio intorno al mondo di nove mesi, ma la pandemia aveva costretto a interromperlo dopo soli quattro mesi. La coppia, originaria della regione Rodano-Alpi in Francia, si trova di fronte a una scelta: tornare a Parigi e riprendere le proprie vite lavorative o cercare una nuova avventura altrove.

Entrambi sentono che è giunto il momento di un cambiamento. Dopo anni di lavoro in aziende francesi, hanno la sensazione di aver attraversato il loro percorso professionale. Decidono quindi di esplorare nuove opportunità, e la Danimarca sembra essere la loro destinazione ideale.

Il paese offre numerosi vantaggi, tra cui la sua appartenenza all'Unione Europea, un'ampia offerta lavorativa a Copenaghen, una buona qualità della vita e la vicinanza alla Francia.

Chloé trova rapidamente lavoro presso Flying Tiger, una catena di negozi danese. Sebbene l'offerta fosse per una posizione junior e con uno stipendio inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in Francia, lo considera un'opportunità per iniziare: «Firmo un contratto per 37 ore settimanali, la durata legale della settimana lavorativa qui, con cinque settimane di ferie retribuite e cinque giorni di RTT annuale», racconta in prima persona in una lettera al francese Les Echos. Mathieu, invece, continua a lavorare per una start-up francese specializzata nella formazione online, ma da remoto, sviluppando il mercato nordico.

Tra le prime sorprese che Chloé sperimenta nel suo nuovo ambiente di lavoro ci sono l'orario e la pausa pranzo. In Danimarca, i dipendenti in genere lavorano dalle 8 alle 16 e la pausa pranzo dura solo mezz'ora. «Scendiamo in mensa con i colleghi e chi ha finito prima si alza per tornare al lavoro, senza aspettare gli altri. La giornata trascorre senza alcuna pausa degna di nota. Quando qualcuno mi chiede di andare a prendere un caffè, è letteralmente per alzarmi e prendere un caffè».

La storia di Chloé ha un'altra svolta quando rimane incinta. Era preoccupata da come il suo datore di lavoro avrebbe reagito, dato che era stata appena assunta, ma viene sorpresa dalla comprensione e dalla flessibilità dell'azienda: «Ho imparato che qui è normale rimanere incinte durante il primo anno di contratto. E poiché i datori di lavoro assumono sostituti durante l’assenza dei genitori, questo non comporta un carico di lavoro aggiuntivo per i colleghi». La Danimarca offre un ampio sostegno alle neo-mamme: «Ho diritto a quattro settimane di assenza prima del parto. La legge danese concede undici settimane di congedo dopo la nascita, con il pagamento della metà dello stipendio. Il mio datore di lavoro è più generoso e mi permette di assentarmi per 24 settimane ricevendo l'intero stipendio. Finalmente torno al lavoro dopo dieci mesi di assenza, per permettere a mio figlio di rientrare all'asilo contemporaneamente agli altri bambini».

Dopo il congedo di maternità, Chloé ha ricevuto anche una promozione, a dimostrazione che il suo datore di lavoro apprezzava il suo contributo e la sua flessibilità. Questo cambiamento positivo nella sua carriera fu un ulteriore incentivo per la coppia a rimanere in Danimarca.

Chloé e Mathieu notano anche differenze culturali significative nella percezione del lavoro tra la Francia e la Danimarca. Mentre in Francia il lavoro spesso definisce l'identità di una persona, in Danimarca è visto più come un mezzo di sostentamento. La proattività non è messa su un piedistallo, e la fiducia è uno dei valori fondanti della società danese. I dipendenti godono di una maggiore flessibilità nell'organizzazione del loro orario di lavoro, e l'atmosfera in ufficio è più rilassata. «Se qualcuno esce alle 15, i colleghi non gli diranno mai: “Ti sei preso il pomeriggio libero?”». Il rapporto di lavoro si basa sulla fiducia, che è uno dei valori fondanti della società danese.

Un'altra differenza che Chloé e Mathieu notano tra Francia e Danimarca, è come quest'ultima metta i figli al centro della vita familiare, tanto da essere una rarità le famiglie che ricorrono a una babysitter. «I danesi hanno l'abitudine di cenare in famiglia alle 18 e per chi ricopre ruoli di responsabilità, uscire alle 16 per andare a prendere i bambini a volte significa lavorare di nuovo dopo le 19. Per quanto riguarda gli asili nido e le attività doposcuola, chiudono alle 17.00. Se tuo figlio è malato, il tuo datore di lavoro non ti chiederà prove e nessuno ti giudicherà per esserti dovuto allontanare nel bel mezzo di una riunione. Rispetto al sistema francese, abbiamo tanti “giorni di malattia” quanti sono necessari».

Se proprio si dovessero trovare segli aspetti negativi, vi è il fatto che il costo della vita in Danimarca è per alcuni versi più alto rispetto alla Francia: «Il tempo libero e i servizi sono costosi (parrucchiere, attività sportive, ecc.). Al ristorante difficilmente si riesce a cavarsela con meno di 60 euro a persona. Quindi stiamo con la famiglia, vediamo le persone a casa, facciamo passeggiate…». Ma allo stesso tempo, Chloé e Mathieu hanno anche comprato un appartamento a prezzi più convenienti di quelli di Parigi.