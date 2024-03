Arechi-Canottieri Napoli 7-10, il derby è giallorosso

Esperienza e astuzia. Il derby si tinge di giallorosso. Alla Simone Vitale passano capitan Biagio Borrelli e compagni. Dopo la vittoria di misura con l’Ischia Marine Club (14-13), i ragazzi del Molosiglio si aggiudicano un altro confronto campano e conservano la vetta del Girone Sud. Spettacolo e giocate di qualità. BricoBros Arechi-Canottieri Napoli finisce 7-10 (parziali di 3-0, 0-2, 2-6, 2-2). Per i pallanuotisti di Roberto Baviera un onorevole ko, che segue il pareggio contro l’Aktis Acquachiara (8-8) a Fuorigrotta.

Partono bene i padroni di casa. Giuseppe Gregorio, Carmine De Sio e Marcello Vuolo in superiorità numerica fanno sognare i tifosi salernitani. La parte centrale dell’incontro vede prevalere i giocatori di Enzo Massa. Prima riducono il passivo a -1 all’intervallo lungo, poi prendono le distanze nel terzo periodo. Il centroboa Marco Parisi piazza il 4-4. La beduina di Daniele Cerchiara regala il primo vantaggio giallorosso (4-5), il pallonetto di Vincenzo Raia capitalizza l’assist millimetrico di Vincenzo Tozzi (4-6). Gianluca Cappuccio non abbocca alle finte di Vuolo. Trova la giocata del campione Borrelli: la beduina all’incrocio del centroboa di Ponticelli sorprende Francesco De Totero (4-7). E i napoletani doppiano nel punteggio i salernitani con Gianluca Confuorto (4-8). Squillo di Francesco Maiorano in superiorità numerica (5-8). Ad armi pari gli ultimi otto minuti. La sentenza dal perimetro di Confuorto vale il +4 (5-9). Gregorio riporta in quota i suoi (in superiorità numerica e rigore trasformato), chiude le ostilità Manuel Lanfranco a 4 secondi dalla sirena.

«Non abbiamo iniziato male la partita. Abbiamo avuto molte occasioni nette e le abbiamo sprecate praticamente tutte», riferisce Confuorto, artefice di una tripletta. «In difesa qualche chiamata dubbia ci ha penalizzato, poi ci siamo ricompattati a fine primo tempo», ricorda il numero 5 giallorosso. «Ci siamo tranquillizzati, perché volevamo strafare e abbiamo cominciato a giocare bene. L’abbiamo ribaltata pian piano», afferma il centrovasca classe 1998. «Dobbiamo lavorare sulle superiorità. E’ comunque una vittoria importante in un campo difficile per chiunque, in vista soprattutto del prossimo match, ovvero lo scontro al vertice con il Crotone alla Scandone», conclude Confuorto.

«Partita fondamentale ed è iniziata sicuramente in salita con un parziale di 3-0 per la squadra avversaria», afferma Matteo Morelli, autore del 3-3. «Siamo stati bravi a non disunirci, abbiamo pareggiato la partita ed allungato nel terzo tempo fino al +4», spiega il classe 1995. «L’Arechi è una buona formazione con ottime individualità e non è mai facile venire a giocare alla Simone Vitale», ricorda il numero 6 napoletano. «Adesso ci aspetta forse la partita più importante della stagione e non vediamo l’ora di scendere in acqua davanti al nostro pubblico per prenderci il primo posto in solitaria», auspica fiducioso Morelli. «Spero di vedere una Scandone abbastanza piena e invito tutti sabato 9 marzo (ore 16.30) per un grande spettacolo», chiosa l’atleta che ha indossato nuovamente i colori giallorossi dopo 10 anni.