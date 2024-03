Camogli-Salerno 8-13, ci pensa super Pica

Ripartenza vincente. Dopo oltre due mesi dall’ultima partita ufficiale, capitan Michele Luongo e compagni iniziano la seconda fase di campionato nel migliore dei modi. Vittoria esterna dei giallorossi, che debuttano nel round retrocessione con un successo importante. Spazio Rari Nantes Camogli-Check up Rari Nantes Salerno finisce 8-13 (parziali di 3-3, 2-2, 1-4, 2-4). I ragazzi di Christian Presciutti escono alla distanza e si aggiudicano l’intera posta in palio. Al poker di Cristian Gandini (ex di turno) e della tripletta del mancino Thomas Tabbiani, rispondono il centroboa Donato Pica (quaterna) e il difensore napoletano Zeno Bertoli (tris). Si esalta il portiere Gabriele Vassallo, che para due rigori a Giorgio Boggiano nel primo tempo e a Gandini nel terzo periodo.

Equilibrio nei primi 16 minuti. Punteggio di perfetta parità all’intervallo lungo (5-5). Break decisivo nella terza frazione per i campani (0-3) e gara in discesa. Esordio in prima squadra di Alessandro De Pascale, estremo difensore classe 2009, che ha indossato la calottina numero 1. Assente l’infortunato Gennaro Taurisano.

«Bella partita, proprio come l’avevamo preparata alla vigilia e come ce la aspettavamo», dice il numero 12 giallorosso. «C’è stato un rientro dei liguri nel secondo tempo, ma per il resto è stata una partita in pieno controllo», osserva il classe 1991. «Abbiamo preso un paio di gol evitabili e ne abbiamo sbagliati altrettanti in attacco, dove bastava veramente poco», riferisce Pica. Non pochi i segnali positivi. «Abbiamo iniziato bene questa parte di campionato come voleva Christian Presciutti. Abbiamo trovato la nostra identità soprattutto nel modo di giocare, cambiando più volte la difesa», ribadisce soddisfatto il pallanuotista salernitano. «Siamo solo all’inizio, però dobbiamo affrontare tutte le altre cinque partite come abbiamo disputato questa, credendo nel nostro sistema di gioco e migliorando quelle piccole sbavature», conclude fiducioso Pica (nella foto di Gianluca Madonna).

«Era una partita da vincere e l'abbiamo fatto, non era affatto scontato», dichiara il tecnico Presciutti. «I ragazzi hanno giocato bene e uniti, interpretando correttamente quello che ci eravamo detti», asserisce il coach della Rari Nantes Salerno. «Prendiamoci questi tre punti e prepareremo al meglio la sfida con il Catania», auspica Presciutti.