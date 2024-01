Pallanuoto femminile, Setterosa in semifinale degli Europei: battuta l'Ungheria, giovedì ci sarà l'Olanda

Arriva un grande traguardo per l'Italia femminile di pallanuoto. Il Setterosa elimina l'Ungheria nella prima gara da dentro o fuori e stacca il pass per la semifinale degli Europei. Una vittoria di misura, 12-11, quanto basta per andare avanti nella competizione. La nazionale femminile adesso ha un solo ostacolo per accedere alla finale.

Una partita decisa da alcuni episodi cruciali e che riscatta la precedente sconfitta delle azzurre contro la Spagna nei gironi. All'Ungheria non sono bastati i 4 gol di Garda. Adesso sulla strada dell'Italia femminile di Carlo Silipo ci sarà l'Olanda padrone di casa e campione del mondo in carica.

La prossima avversaria dell'Italia potrà quindi sfruttare il fattore campo. L'altra semifinale sarà quella tra Spagna e Grecia.

Semfinale Pallanuoto femminile, Italia-Olanda: dove vederla

La semifinale di pallanuoto femminile tra Italia e Olanda andrà in scena giovedì 11 gennaio alle 20:30. La gara sarà visibile in diretta su Rai 2 HD o Rai Sport HD (palinsesto esatto ancora da definire). La diretta streaming sarà visibile su Rai Play ed Eurovision Sport.