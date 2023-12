Gli auguri del ct Spalletti ai baby pallanuotisti del Posillipo

Una sorpresa natalizia per la squadra under 14 del Posillipo, riunita a cena nel “Giardino di Cicciotto” a Marechiaro dai tecnici Roberto Brancaccio ed Elios Marsili. A fine serata in collegamento il ct della Nazionale di calcio Luciano Spalletti che ha voluto fare gli auguri ai giovani pallanuotisti rossoverdi, facendo qualche domanda: «Se siete tifosi ditemi come è finita Napoli-Juventus a gennaio e chi ha segnato».

Preparatissimi i ragazzi, che hanno risposto sul risultato (5-1) e gli autori dei gol della partita giocata il 13 gennaio ed entrata nel cuore dei tifosi.