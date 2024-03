La tinale del torneo dei licei napoletani lunedì 11 marzo nella piscina Scandone

Il comitato regionale della Federnuoto ha organizzato lunedì 11 marzo presso la piscina Scandone, neo centro tecnico di eccellenza, la finale del torneo Licei in Vasca, organizzato da Sergio d'Abundo, delegato del presidente Paolo Trapanese. Alle ore 9 è in programma la finale per il quinto posto tra i licei Caccioppoli e Bernini-De Sanctis, alle 10 quella per il bronzo Nitti-Imbriani e alle 11 quella per l'oro Mercalli-Cantone.