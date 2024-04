La napoletana Centanni trascina la Sis Roma alla conquista della Coppa Italia

La napoletana Sara Centanni ha trascinato la Sis Roma alla conquista della Coppa Italia. Con tre reti è stata protagonista nella finale disputata ad Ostia contro la Plebiscito Padova (6-5), guarda caso la ex squadra di Sara. Al termine della sfida Centanni ha sottolineato: «Difficile giocare contro la mia ex squadra, soprattutto dal punto di vista mentale. Dopo tanti anni di sacrifici è bello raccogliere ciò che si semina. E' stata una partita tosta, ma abbiamo avuto qualcosa in più nei momenti decisivi. Finalmente possiamo alzare il trofeo che è mancato la scorsa stagione».

Per la Sis Roma è la terza Coppa Italia, dopo quelle del 2019 e del 2022. Attaccante, 29 anni, Centanni ha lasciato Napoli da diverse stagioni e dalla scorsa estate gioca nuovamente con la formazione capitolina.