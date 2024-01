Delta-Canottieri Napoli, influenza il vero avversario

Influenza e mali di stagione. Infortuni e imprevisti vari. Enzo Massa conta gli indisponibili, spera di recuperare qualche elemento, ma il bollettino medico non è dei migliori. Per la prima trasferta stagionale le indicazioni non sono confortanti. Delta-Canottieri Napoli è la sfida in programma domani pomeriggio (ore 15). Non al top Antonio Florena e Vincenzo Tozzi, assente il centroboa Marco Parisi, out per almeno 25 giorni, causa la frattura del dito medio della mano destra, rimediata in allenamento con il Pescara, alquanto ammaccato capitan Biagio Borrelli.

Ex di turno Luca Baldi. «Punteremo a migliorare la qualità del gioco, che ci è mancata un pò nelle ultime fasi del 2023», spiega alla vigilia dell’ottava giornata di A2 il leader giallorosso. «L'obiettivo resta sempre quello di chiudere al primo posto la regular season, anche se abbiamo riscontrato qualche difficoltà nell'amalgamare il gioco di squadra nelle battute iniziali del campionato», riferisce il giocatore di Ponticelli.

La classifica del Girone Sud vede al comando la Rari Nantes Lucio Auditore (17), seguita dalla coppia Vela Nuoto Ancona e Canottieri Napoli (14). «Abbiamo lavorato duro con dei carichi importanti in questo periodo di stop, proprio per cercare di arrivare bene in questa fase», afferma Borrelli. «Purtroppo non siamo riusciti a lavorare nel migliore dei modi con tutto il gruppo, perchè siamo stati condizionati da diversi infortuni e attacchi influenzali», tiene a precisare il pallanuotista classe 1996.

Delta penultima a soli 2 punti. «Si tratta di una neopromossa che ha obiettivi diversi rispetto ai nostri, ma come tutte le squadre che affrontiamo proverà a ben figurare, non avendo i favori del pronostico e approfittando del fattore campo», avverte il giocatore del Molosiglio.

Rassicurazioni. «Dalla nostra ci metteremo tanta concentrazione, consapevoli che non arriviamo a questo incontro nelle condizioni fisiche ideali, ma in ogni caso con molta voglia di conquistare l’intera posta in palio», conclude Borrelli (nella foto di Gianluca Madonna).