Si pensava (e si sperava) che fosse stata scritta la parola fine sulla telenovela del contratto di Victor Osimhen il 23 dicembre, quando è arrivato l'annuncio del prolungamento di un anno, con aumento di stipendio e inserimento della clausola rescissoria. Invece, no. Sparito dalla circolazione quel giorno - espulso nella partita con la Roma - il bomber del terzo scudetto, dopo aver festeggiato il compleanno in Nigeria grazie all'ennesima autorizzazione del club azzurro a partire, si è concentrato sugli impegni della sua nazionale in Coppa d'Africa. Ma non solo. Perché ha risposto in maniera ambigua a domande sul suo futuro, dicendo nell'ultima intervista che ha già deciso cosa farà nella prossima stagione.

A molti questo è apparso come un chiaro messaggio: alla fine di questo campionato, in cui ha giocato 13 partite e segnato 7 gol, darà l'addio per trasferirsi in un club della Premier League, il suo ambizioso e legittimo sogno. E con i 120 milioni incassati il Napoli troverà un altro attaccante e qualche altro giocatore per la rosa 2024-2025. Certo, l'offerta deve ancora arrivare ma per fissare quella clausola evidentemente c'è più di una sensazione che la proposta irrinunciabile - per il Napoli come per il calciatore - verrà presentata. De Laurentiis ha concesso tutto a Victor, anche due settimane di cure e allenamenti in Nigeria, pur di non urtarne la suscettibilità e arrivare all'accordo. E adesso Osimhen dovrebbe dire una parola chiara, evitando di lanciare messaggi cifrati che possono disorientare il Napoli e i suoi tifosi. Dica una volta per tutte che vuole continuare a giocare qui fino alla scadenza del contratto, tentando di vincere altri scudetti (servono i suoi gol, certo) nelle prossime stagioni. Gli indovinelli non fanno bene a nessuno, così come le sue sparate sui social, l'ultima nei confronti dell'incauto agente di Kvara che aveva ipotizzato per il nigeriano un futuro negli Emirati Arabi. Mazzarri è convinto che al rientro di Osimhen dalla Coppa d'Africa non ci saranno problemi con il partner georgiano: vedremo, non è detto con un uomo suscettibile come Victor.