Osimhen via da Napoli? Ecco dove andrà secondo i bookmakers

Dopo le ultime parole rilasciate nell'intervista ai canali Cbs - «Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo step da fare al termine della stagione attuale» - si scatena il toto-Osimhen: dove andrà a giocare il prossimo anno l'attaccante nigeriano del Napoli? Dopo il rinnovo di contratto con il club di De Laurentiis, la base dell'offerta sarà a tre cifre e non sono tantissimi i top club europei che potranno permetterselo al termine della stagione in corso.

Il futuro del centravanti del Napoli, oggi impegnato con la Nigeria in Coppa d'Africa, potrebbe essere proprio in Inghilterra, in quella Premier League che tanto gli piace. La strada più percorribile porta sempre al Chelsea, offerto a 3,50. Dietro i Blues ci sarebbero Psg e Real Madrid, altre due big europee alla ricerca di un bomber, date a 7. La pista Premier League si arricchisce: Manchester United e Liverpool sono proposte a 10, Newcastle a seguire a quota 15. Il futuro in Italia appare impossibile: il trasferimento a Juventus, Milan o Inter varrebbe 50 volte la posta.