L'economia del mare: a Gaeta premiato anche il ministro dello Sport Abodi

Nella giornata dedicata al mare la presenza di Ussi al Forum di Gaeta con un panel alla presenza del ministro Andrea Abodi a capo del dicastero allo Sport e Politiche Giovanili. Dopo un video su sport e Turismo sportivo legato al mare il saluto del presidente del Coni Giovanni Malagò che ha sottolineato il ruolo di Ussi nel racconto dello sport che è il «segmento del giornalismo che più di ogni altro si dedica alla valorizzazione dei territori in cui si svolgono gli eventi e ai luoghi di provenienza degli atleti» ha sottolineato il presidente Ussi Gianfranco Coppola introducendo le testimonianze di grandi atleti come Fabrizio Cormons, campione del mondo nella disciplina paralimpica tiro a volo open medaglia d’oro a Lima.

Sul palco intervistati dalla giornalista Doriana Leonardo sono stati luminosi gli esempi di sport e valori. Ne ha parlato Giancarlo Cangiano, Campione mondiale di motonautica P1 e ora presidente del porto di Capri che ha ricordato un gran premio a Yalta in Ucraina con 200.000 spettatori. Mare e imprese e bracciate tra golfi e coste da mare aperto all’arrivo nel racconto di Andrea Manzi, campione nuoto in acque libere ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2015; argento nella 5 km; argento nella staffetta mista; Beach Games Patrasso 2019: oro nella 5 km; argento nella staffetta mista; appalusi per Alessio Occhipinti, nuoto in acque libere, vincitore Universiadi 2021 e tante altre medaglie di prestigio tra cui l’oro nella mitica Capri Napoli. Spiagge e trionfi, dal ruolo di comparse al titolo di vice campioni del mondo per gli azzurri della Nazionale italiana di Beach Soccer col ct Emiliano Del Duca, le esperienze da dirigente Fifa e capo delegazione della Nazionale italiana di Beach Soccer Figc Club Italia, Ferdinando Arcopinto, apprezzato promotore ed organizzatore.

Il presidente nazionale della Federvela Francesco Ettorre ha ricordato la grande tradizione con le varie classi per lo sport in mare e il ministro Abodi ha evidenziato come il connubio mare sport sia da valorizzare per un turismo a lunghissima gittata e di qualità con le bellezze dei luoghi italiani prima di chiudere con un talk show con la campionessa olimpica di vela Alessandra Sensini con le domande di Nunzia De Girolamo in un’altra sezione del ricchissimo programma delle Giornate del Mare che hanno visto a Gaeta il Ministro per il mare Nello Musumeci, la ministra del Turismo Daniela Santanché, del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, e del presidente del Senato Ignazio La Russa.