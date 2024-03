C'è soltanto una classifica che fa sorridere il Napoli ed è quella degli spettatori. Perché rispetto allo scorso anno, a differenza della graduatoria della serie A e di quella dei cannonieri (dominata e vinta da Victor Osimhen nel campionato del terzo scudetto), il club azzurro si conferma al quarto posto, alle spalle di Inter, Milan e Roma. La differenza non è nei risultati delle squadre quanto nella capienza degli impianti: rispetto ai 75.923 del Meazza e ai 73.261 dell'Olimpico il Maradona ha circa 20mila spettatori in meno (54.726).

I dati aggiornati all'ultima giornata di campionato, pubblicati sul sito specializzato Transfermarkt, sono confortati dal pienone che si registrerà sabato 30 marzo in occasione della partita contro l'Atalanta, il primo degli spareggi Champions che attendono il Napoli, da non fallire se si vuole ancora sperare nella qualificazione europea. Gli errori di mercato, i tre allenatori cambiati e i risultati modesti non hanno allontanato i tifosi dalla squadra. Anzi. Continuano ad esserle accanto, spingendola così a credere nella rimonta che con il passare delle giornate si fa però sempre più complicata.

Non c'è da sorprendersi per questa sintonia tra il Napoli e la sua tifoseria, mai messa in discussione neanche nelle stagioni più sofferte, quando non era in gioco la qualificazione alle coppe ma la permanenza in serie A (si parla ovviamente del periodo pre-De Laurentiis, dato che il peggiore piazzamento del suo ventennio è stato il 12esimo nella stagione 2008-2009, la seconda in serie A, quella del passaggio da Reja e Donadoni).