Nessuno svincolato da inseguire a colpi di bonus alla firma o stipendi extra-budget. Zero over 30 da ingaggiare e monte ingaggi da tenere sempre al di sotto degli 80 milioni di euro, Champions o non Champions. Aurelio De Laurentiis e il suo braccio operativo, Chiavelli, gettano le basi per la rifondazione dell'estate: fiducia ancora al capo degli scouting, Micheli, e non è detto che il ds Meluso possa essere sostituito anche se si continuano a sondare altri potenziali direttori sportivi. Da dove si parte? Da Lobotka, Kvara e Osimhen. Le tre stelle. Il nigeriano andrà via perché è lui il primo a spingere a cambiare aria. Non ne può più della serie A e cerca nuova avventure: d'altronde, con 12 milioni di ingaggio a stagione, il suo destino è segnato. Vari intermediari sono già in azione, anche perché il suo agente Calenda già l'anno scorso non è riuscito a portare l'offerta giusta per l'attaccante. Al momento, ci sono Chelsea, Arsenal e Psg pronte ad arrivare a 90 milioni: nessuno paga la clausola, ma De Laurentiis non la pretende.

La meglio gioventù

Come per Natan, preso proprio per quel sogno di far crescere i giovani e poi lasciarli andar via, il mercato della prossima estate punta alla linea verde. Chi viene seguito anche adesso in Svizzera, è il baby talento dell'Udinese, Simone Pafundi. De Laurentiis ha un vecchio pallino per questo 18enne napoletano d'origine. Ed è pronto ad andare all'assalto. Non è giovanissimo, ha 26 anni, ma è esploso solo in questa stagione Michael Folorunsho: Giuffredi e De Laurentiis ne hanno parlato a Barcellona, il centrocampista romano ma di origini nigeriane, sarà uno dei primi acquisti della prossima estate. E torna alla base, dopo Cagliari, anche Gianluca Gaetano: l'idea di De Laurentiis è consegnare al prossimo allenatore una bella brigata di giovani affamati di gloria. Sempre in Sardegna, c'è Zito Luvumbo, 22 anni, in agenda da mesi e per cui i sardi chiedono quasi 25 milioni di euro. In attacco, il pallino è Santiago Gimenez del Feyenoord, attaccante messicano rivelazione del campionato olandese: 45 milioni e chiacchiere già avviate. I nomi sono tanti e attenzione a una scelta di De Laurentiis: vuole confermare Lindstrom. Sì, nonostante la pessima stagione il patron azzurro vuole tenersi il danese perché convinto che ha vissuto solo un difficile ambientamento. Ma è pronto a scommettere sul suo talento. Occhio ai cambi in porta: il rinnovo automatico di Meret è nella logica delle cose, perché non si può perdere quasi a zero il vice di Donnarumma ma Pastorello chiederà un aumento importante dell'ingaggio. C'è Elia Caprile, in prestito all'Empoli: ha 22 anni e il patron punta su di lui. Ma magari un anno di convivenza con Meret sarà possibile. Le follie la prossima estate De Laurentiis tornerà a farle per Teun Koopmeiners: si è arrampicato fino a 40 milioni prima di incassare il suo no definitivo ma con Percassi tornerà a muoversi prima della fine del campionato. Sì, tante facce nuove, ma è chiaro che il vero problema non sarà come spendere il budget da 150 milioni (in attesa delle cessioni) ma come vendere gli esuberi. Che pure sono tanti.

La caccia ai difensori

Già, non è semplice dar via Ostigard e Natan. E anche Jesus non è proprio in cima alla lista dei desideri. Natan potrebbe essere girato a qualche società amica in prestito: operazione che va fatta anche rapidamente. Perché la regola del Napoli è nota: per uno che va via, uno arriva. Ma, certo, nella prossima estate non si potrà aspettare agosto per prendere i difensori.del Torino fanno gola, ma Cairo non fa con grande piacere operazioni con De Laurentiis. Meglio Percassi: e nell'Atalanta c'è un altro gioiellino che piace al patron, ovvero. Ma il primo colpo in difesa sarà, probabilmente,dell'Udinese: c'è stato tempo in queste settimane di limare i bonus ai procuratori e l'affare andrà in porto. E in queste ore chi sta dando una grande mano alla causa azzurra è Ciccio Calzona è: 25 anni e 20 milioni per prenderlo dal Feyenoord. È stato chiesto a Calzona un parere: lo ha promosso a pieni voti. E Hamsik, altro paladino azzurro in terra di Slovacchia, ha iniziato a tessere la tela. Traoré è un altro che resta: per l'attuale tecnico va riscattato. Ma il Napoli vuole abbassare il prezzo e scendere al di sotto dei 15 milioni. Calzona sta dando una mano anche nei vari casting per il settore giovanile: il legame con De Laurentiis è fortissimo. Ngonge resta in azzurro almeno fino ad agosto anche perché i 18 milioni versati al Verona danno il senso di quanto De Laurentiis sia convinto che sia di valore. Impossibile, chiaro, per De Laurentiis fare tutto da solo: da qui l'esigenza di rafforzare l'area sportiva, non certo solo con l'innesto di Sinicropi. Serve una struttura ben più consolidata. De Laurentiis lo sa. Eccome se lo sa.